Amir Hatami: La sicurezza della regione di Hormuz è una linea rossa per l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'amir Hatami, comandante in capo dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, ha scritto sulla sua pagina personale su X: «Nel nome di Dio Onnipotente. I figli del popolo iraniano sono gli occhi vigili del Golfo Persico. Ogni centimetro di queste acque è a portata della nostra volontà. I cacciatorpediniere americani, con l'inganno dello spegnimento dei radar, speravano di avvicinarsi allo Stretto di Hormuz; ma la nostra risposta è stata di fuoco. Missili da crociera e droni da combattimento sono decollati. La sicurezza di questa regione è una linea rossa per l'Iran.»