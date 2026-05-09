Eurodeputato: L'attacco alla scuola di Minab era premeditato

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Manar, Milan Uhríček, membro del Parlamento europeo, ha giudicato deliberato l'attacco missilistico alla scuola elementare "Shajara-e Tayyiba" nella città di Minab e ha chiesto un'indagine internazionale su questo incidente.

Intervenendo alla cerimonia degli "Angeli di Minab" che si è svolta davanti all'Ambasciata iraniana a Bruxelles, ha dichiarato che questo attacco è molto probabilmente stato premeditato, descrivendolo come un esempio di "crimine di guerra".

Uhríček ha anche criticato l'operato dei paesi europei, affermando che i leader europei applicano doppi standard nelle politiche degli Stati Uniti e del regime israeliano, e tacciono su tali incidenti.

Ha aggiunto di aver inviato una lettera in merito alla Commissione europea e di aver chiesto un'indagine su questo attacco.

Secondo quanto riportato, la scuola "Shajara-e Tayyiba" di Minab è stata presa di mira tre volte da attacchi missilistici nelle prime ore degli attacchi degli Stati Uniti e del regime israeliano contro l'Iran.