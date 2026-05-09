Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Russia Al-Youm, Mélenchon in un'intervista al canale francese LCI, precisando che le sue parole sono rivolte alle attuali autorità del regime israeliano, ha dichiarato: «Israele è la parte che cerca l'escalation militare nella regione e commette un genocidio.»

In questo contesto, Mélenchon ha raccontato un colloquio avuto con un ufficiale militare dell'ONU, in cui ha chiesto quale sarebbe la posizione delle forze dell'ONU in caso di attacco israeliano al Libano. Secondo Mélenchon, la risposta è stata: «Sono stati dati ordini di ritirarsi.»

Mélenchon ha criticato aspramente questa posizione, affermando che il ritiro delle forze di pace è contrario all'essenza stessa della loro missione.

Ha dichiarato che il loro ruolo dovrebbe essere quello di separare le parti, non di ritirarsi dalle zone di conflitto.

Ha aggiunto che la Francia non tollererà un attacco contro i suoi soldati e risponderà allo stesso modo.