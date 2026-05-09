Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Tucker Carlson, il noto conduttore americano, ha schernito le posizioni di Friedrich Merz, cancelliere tedesco, riguardo al programma nucleare iraniano.

In un'intervista al giornale tedesco Die Zeit, ha sottolineato: "Merz ha detto di essere d'accordo con il presidente americano Donald Trump sulla necessità di impedire all'Iran di ottenere armi nucleari!"

Tucker ha aggiunto: "Davvero, signor Merz? Il suo paese è sul baratro del collasso economico e i prezzi dell'energia sono il doppio di quelli degli Stati Uniti. E lei si preoccupa che l'Iran abbia armi nucleari?"

Vale la pena notare che Merz ha ripetutamente preso posizioni contro l'Iran per guadagnarsi il favore di Trump.