La Russia: Gli USA non hanno ancora capito che il ricatto non funziona contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, pubblicando un post sui social media ha sottolineato che gli Stati Uniti non hanno ancora capito che il ricatto e l'intimidazione non funzionano con gli iraniani.

Questo post di Ulyanov è stato pubblicato in risposta alle recenti dichiarazioni di Trump su un cosiddetto attacco nucleare.

In precedenza aveva anche detto che gli Stati Uniti e il regime israeliano hanno cercato di indebolire la sovranità nazionale dell'Iran, ma non hanno ottenuto alcun risultato da ciò.