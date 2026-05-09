La Russia: Gli USA non hanno ancora capito che il ricatto non funziona contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, pubblicando un post sui social media ha sottolineato che gli Stati Uniti non hanno ancora capito che il ricatto e l'intimidazione non funzionano con gli iraniani.
Questo post di Ulyanov è stato pubblicato in risposta alle recenti dichiarazioni di Trump su un cosiddetto attacco nucleare.
In precedenza aveva anche detto che gli Stati Uniti e il regime israeliano hanno cercato di indebolire la sovranità nazionale dell'Iran, ma non hanno ottenuto alcun risultato da ciò.
9 maggio 2026 - 14:15
News ID: 1811826
Source: ABNA24
Il rappresentante permanente della Russia ha reagito alle recenti dichiarazioni di Trump contro l'Iran.
Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, pubblicando un post sui social media ha sottolineato che gli Stati Uniti non hanno ancora capito che il ricatto e l'intimidazione non funzionano con gli iraniani.
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