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La Russia: Gli USA non hanno ancora capito che il ricatto non funziona contro l'Iran

9 maggio 2026 - 14:15
News ID: 1811826
Source: ABNA24
La Russia: Gli USA non hanno ancora capito che il ricatto non funziona contro l'Iran

Il rappresentante permanente della Russia ha reagito alle recenti dichiarazioni di Trump contro l'Iran.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, pubblicando un post sui social media ha sottolineato che gli Stati Uniti non hanno ancora capito che il ricatto e l'intimidazione non funzionano con gli iraniani.
Questo post di Ulyanov è stato pubblicato in risposta alle recenti dichiarazioni di Trump su un cosiddetto attacco nucleare.
In precedenza aveva anche detto che gli Stati Uniti e il regime israeliano hanno cercato di indebolire la sovranità nazionale dell'Iran, ma non hanno ottenuto alcun risultato da ciò.

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