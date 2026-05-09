Al Jazeera: La guerra finirà con il ritiro degli USA; L'Iran non è il Venezuela

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il sito di Al Jazeera in un rapporto a firma di Jeffrey Sachs, economista e analista geopolitico americano, e Sibel Fares, consulente senior del Network di Soluzioni per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite per il Medio Oriente e l'Africa, scrive: "Si prevede che la guerra che gli Stati Uniti hanno iniziato contro l'Iran nel febbraio 2026 finirà con il ritiro di Washington."

In questo rapporto si afferma: "Gli Stati Uniti non possono continuare questa guerra senza considerare le sue conseguenze catastrofiche. Ogni nuova escalation molto probabilmente porterà alla distruzione delle infrastrutture petrolifere, del gas e dell'acqua dolce della regione e, infine, a una catastrofe globale di lunga durata."

Nel rapporto si legge anche: "L'Iran può imporre costi che gli Stati Uniti non possono sopportare. L'ipotesi iniziale si basava sul fatto che un attacco congiunto degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran avrebbe indebolito notevolmente la struttura militare di questo paese e che alla fine sarebbe crollata. Trump pensava che l'Iran avrebbe seguito la stessa strada del Venezuela. Trump pensava ingenuamente che questo sarebbe accaduto anche in Iran, ma l'operazione di cambiamento del regime in questo paese è fallita. L'Iran non è il Venezuela; né storicamente, tecnicamente, culturalmente, geograficamente o persino geopoliticamente."

Il rapporto prosegue sottolineando: "Il popolo iraniano si è unito dietro al proprio sistema contro l'aggressione straniera. Dopo più di due mesi, Trump e Netanyahu non hanno ottenuto né un regime docile sotto il loro controllo, né una resa che ponga fine alla guerra, né alcun percorso che indichi una vittoria. Sembra che l'unica strada pratica che Washington ha intrapreso sia il ritiro. L'Iran controlla lo Stretto di Hormuz, e nessuna delle altre questioni tra Stati Uniti e Iran è stata risolta."