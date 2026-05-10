Ministero degli Esteri del Qatar: Doha sostiene gli sforzi di mediazione

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, il Ministero degli Esteri del Qatar ha annunciato: Il Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar, in un contatto con il Ministro degli Esteri iraniano, ha discusso gli sforzi per il raggiungimento della pace.

In una dichiarazione del Ministero degli Esteri del Qatar si legge: Il Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar, durante le consultazioni con il Ministro degli Esteri iraniano, ha sottolineato il sostegno agli sforzi di mediazione per porre fine pacificamente alla crisi.

Il Ministero degli Esteri del Qatar ha dichiarato che il Primo Ministro, durante le consultazioni con il Ministro degli Esteri iraniano, ha sottolineato la necessità di un segnale positivo da tutte le parti agli sforzi di mediazione. Il Primo Ministro ha definito in questo colloquio la libertà di navigazione come un principio consolidato, e la chiusura dello Stretto di Hormuz o il suo uso come leva di pressione come un fattore che approfondisce la crisi. Ha sottolineato la necessità di rispettare il diritto internazionale e di tenere conto degli interessi della regione e dei suoi popoli, che è un fattore di rafforzamento della sicurezza.

Il Ministero degli Esteri del Qatar ha dichiarato che la sicurezza della navigazione è un pilastro fondamentale della sicurezza e della stabilità, e non deve in alcun modo essere compromessa.

Il Ministero degli Esteri del Qatar ha inoltre condannato l'attacco a una nave da carico nelle acque territoriali del Qatar, definendolo una chiara violazione del principio di libertà di navigazione e del diritto internazionale, nonché un'escalation pericolosa e inaccettabile.

Va notato che Seyed Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, e Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar, hanno avuto un colloquio telefonico.