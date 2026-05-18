Il corridoio ferroviario Iran-Cina ha una capacità di transito annuale di un milione di tonnellate di merci

Mohammad Javad Shahjouie, esperto del settore ferroviario, in un'intervista spiegando i dettagli e le potenzialità del commercio ferroviario tra Iran e Cina, ha affermato: Per quanto riguarda il collegamento ferroviario tra Iran e Cina, sono state definite rotte come Kazakistan-Turkmenistan-Iran e Cina-Pakistan-Iran, e anche la rotta Cina-Uzbekistan-Afghanistan-Iran potrebbe essere attivata una volta completate le infrastrutture ferroviarie dell'Afghanistan.

Ha aggiunto: Attualmente le prime due rotte, ovvero il corridoio Kazakistan-Turkmenistan-Iran e la rotta Cina-Pakistan-Iran, esistono in termini di connessione infrastrutturale e sono operative, sebbene la rotta via Pakistan non sia stata ancora completamente utilizzata, ma la rotta Kazakistan-Turkmenistan è stata finora attiva.

Cambiamento delle equazioni commerciali tra Iran e Cina con il completamento delle linee ferroviarie in Afghanistan

Shahjouie ha dichiarato: La rotta afghana potrebbe prendere due forme; primo, il collegamento diretto della Cina con l'Afghanistan, poi il collegamento della rete ferroviaria afghana con l'Iran – in questo caso la sfida principale è nella sezione di collegamento Cina-Afghanistan. La seconda forma è il collegamento della Cina con l'Uzbekistan e poi il collegamento della linea Termez in Uzbekistan con Mazar-i-Sharif in Afghanistan – questa sezione esiste già, ma per completare la catena è necessario completare la rotta da Herat a Mazar-i-Sharif all'interno dell'Afghanistan.

Sulla capacità di questi corridoi ha continuato: Non si può dare un numero esatto per la capacità totale, perché la capacità della linea ferroviaria su questa rotta non è dedicata esclusivamente al transito dell'Iran; una parte è assegnata al trasporto Est-Ovest e una parte al trasporto interno dei paesi intermedi. Tuttavia, la capacità di queste rotte può essere aumentata attraverso l'adeguamento delle tariffe e la pianificazione dei trasporti.

La capacità dei treni merci Cina-Iran può essere aumentata fino a un treno al giorno

Questo esperto del settore ferroviario ha ricordato: Nelle condizioni attuali, secondo quanto annunciato dall'ente ferroviario, sulla rotta Cina-Iran i treni circolano ogni tre o quattro giorni, ma questa capacità può essere migliorata fino a un treno al giorno. Se questo livello viene raggiunto, questa rotta potrebbe trasportare circa un milione di tonnellate di merci all'anno.

Ha chiarito: Se le rotte del Pakistan e dell'Afghanistan vengono attivate, una parte significativa del commercio tra Iran e Cina potrebbe avvenire attraverso la rete ferroviaria.

Shahjouie ha detto: Il punto importante è che, a causa del costo più elevato del trasporto ferroviario rispetto al trasporto marittimo, sono principalmente le merci che si trovano a metà o alla fine della catena del valore, con un valore aggiunto più elevato, a utilizzare questa rotta.

Questo esperto del settore ferroviario ha concluso sottolineando: Un altro tema importante è la bidirezionalità del flusso delle merci; vale a dire che i container importati devono essere riempiti con merci di esportazione iraniane e restituiti alla Cina affinché questa catena commerciale sia sostenibile. Infine, bisogna sottolineare che la ferrovia non può coprire l'intero volume del commercio tra Iran e Cina, ma può svolgere un ruolo importante nel trasporto delle priorità commerciali.