Un ufficiale yemenita: Il martirio di "Al-Haddad" è una perdita per l'intera nazione islamica

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Masirah, "Yousef Hassan Al-Madani", capo di stato maggiore delle forze armate yemenite, in un messaggio, ha espresso le sue congratulazioni e condoglianze per il martirio di "Izz Al-Din Al-Haddad", comandante delle brigate Al-Qassam, il braccio militare del movimento Hamas, e ha definito la sua perdita come una grande perdita per la resistenza e per l'intera nazione islamica.

Sottolineando che l'unico fattore di deterrenza contro Israele è la resistenza e la logica della forza, ha dichiarato: Le forze armate rimarranno al fianco dell'asse della resistenza fino al raggiungimento della vittoria finale e della completa liberazione della Palestina e della moschea di Al-Aqsa.