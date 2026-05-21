Iravani: Il Consiglio di Sicurezza non deve tacere di fronte alle ripetute minacce di Trump

Secondo l'agenzia ABNA, Amir Saeed Iravani ha dichiarato mercoledì sera (ora locale) alla riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla protezione dei civili: La protezione dei civili non è solo una preoccupazione umanitaria; è, in conformità con il diritto internazionale umanitario, le Convenzioni di Ginevra e la Carta delle Nazioni Unite, un obbligo legale vincolante.
Iravani ha aggiunto: Tuttavia, oggi i civili sono sempre più esposti ad attacchi militari deliberati, punizioni collettive, e le infrastrutture civili vengono sistematicamente distrutte. Questa triste realtà è evidente da Gaza al Libano, e recentemente nella guerra di aggressione contro l'Iran.
L'Ambasciatore iraniano all'ONU ha chiarito: I recenti atti aggressivi degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran del 28 febbraio hanno rivelato ancora una volta questa amara verità. Ha ricordato: Durante i quaranta giorni di questa guerra insensata e brutale, gli aggressori, prendendo di mira deliberatamente civili e infrastrutture civili, hanno commesso violazioni gravi e sistematiche del diritto internazionale umanitario.
Il rappresentante iraniano all'ONU ha sottolineato: In un attacco brutale, una scuola femminile a Minab è stata deliberatamente presa di mira e completamente distrutta, causando il martirio di oltre 168 studentesse innocenti. Questi atti non sono danni collaterali; sono crimini di guerra.
Ha dichiarato: Purtroppo, il Consiglio di Sicurezza, a causa delle ostruzioni di un membro permanente che è egli stesso l'aggressore, ha fallito nell'assolvere le proprie responsabilità di fronte a queste violazioni flagranti.
Iravani ha insistito: Il Consiglio di Sicurezza non deve rimanere in silenzio o indifferente di fronte alle ripetute e quotidiane minacce del Presidente degli Stati Uniti contro l'Iran, compresa la minaccia esplicita di bombardare l'Iran e riportare l'Iran "all'età della pietra", distruggere le infrastrutture energetiche, economiche e industriali del paese, prendere di mira scienziati nucleari e alti funzionari iraniani, e persino la retorica e la minaccia di distruggere la civiltà iraniana.
Il rappresentante iraniano all'ONU ha affermato: La normalizzazione di questa minaccia dell'uso della forza, atti aggressivi e retorica incendiaria da parte di un membro permanente del Consiglio di Sicurezza crea un pericoloso precedente. Gli Stati Uniti, il regime sionista, insieme a coloro che hanno aiutato e facilitato queste aggressioni contro l'Iran, devono assumersi la piena responsabilità legale e internazionale di questi orribili crimini e gravi violazioni. L'impunità per tali crimini non solo è un tradimento delle vittime, ma minaccia anche la pace e la sicurezza internazionale.
L'Ambasciatore iraniano all'ONU ha dichiarato: Il regime sionista è il più grande assassino di civili al mondo e non merita alcuna risposta. In questa riunione, alcuni relatori hanno di nuovo preferito ignorare gli atti illegali di aggressione degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran, mentre ignorano consapevolmente il proprio ruolo nel facilitare, fornire e sostenere politicamente questa aggressione e questa guerra brutale, in particolare nel prendere di mira deliberatamente civili e infrastrutture civili in Iran.
L'Ambasciatore e Rappresentante Permanente della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite ha dichiarato: Il Consiglio di Sicurezza non deve rimanere in silenzio o indifferente di fronte alle ripetute e quotidiane minacce del Presidente degli Stati Uniti contro l'Iran.
Secondo l'agenzia ABNA, Amir Saeed Iravani ha dichiarato mercoledì sera (ora locale) alla riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla protezione dei civili: La protezione dei civili non è solo una preoccupazione umanitaria; è, in conformità con il diritto internazionale umanitario, le Convenzioni di Ginevra e la Carta delle Nazioni Unite, un obbligo legale vincolante.
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