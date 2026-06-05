Mohsen Rezaei: Siamo saldamente al fianco del nostro alleato Hezbollah

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Maggior Generale Mohsen Rezaei, congratulandosi con tutti i musulmani del mondo per la grande festa di Ghadir Khumm, ha definito l'imamato la continuazione della missione profetica e ha onorato la memoria dell'Imam Khomeini.

Ha definito la Rivoluzione Islamica come il risultato di due secoli di attesa e sofferenza del popolo iraniano, il cui anello mancante era l'Imam Khomeini, ed è stato proprio lui a fondare l'Iran moderno.

Membro del Consiglio per il Discernimento dell'Opportunità, sottolineando che l'America ha tradito i negoziati per la terza volta, ha dichiarato: "Il primo tradimento è avvenuto durante la guerra di 12 giorni, il secondo durante la guerra del Ramadan, e nel terzo tradimento, un giorno prima della fine della tregua di due settimane, l'America ha imposto un blocco navale, che è una sorta di dichiarazione di guerra e un tradimento della diplomazia. Anche sul fronte libanese non hanno mantenuto i loro impegni, e questa è un'ulteriore violazione degli accordi da parte loro."

Rezaei, riguardo agli attacchi sporadici dell'America negli ultimi giorni, ha chiarito: "Trump negli ultimi tempi ha acceso un fuoco d'artificio, ma speriamo che la nostra dura risposta al loro ultimo attacco li faccia rinsavire."

Per quanto riguarda l'atmosfera di sfiducia che domina i negoziati, ha dichiarato: "Affermano che toglieranno il blocco se lo Stretto di Hormuz verrà riaperto, mentre oggi lo Stretto di Hormuz è aperto al commercio – perché allora non tolgono il blocco ora? Vediamo quindi che non fanno che aumentare la sfiducia. Devono anche liberare almeno 24 miliardi di dollari dei fondi iraniani bloccati, in modo che possa nascere un po' di fiducia nei negoziati."

Il Maggior Generale Rezaei, riguardo alla questione libanese, sottolineando che è un principio universale che se un paese non sostiene i propri alleati, non sarà più affidabile, ha ricordato: "Hezbollah si è sacrificato nell'ultima guerra ed è nostro alleato, quindi sosteniamo Hezbollah e restiamo saldi nel nostro impegno. Il nemico ha voluto metterci sotto pressione nei negoziati facendo pressione sul Libano. Così, in risposta alla minaccia del regime sionista contro Dahieh e Beirut, tutti i nostri missili erano pronti a bruciare il nord dei territori occupati, e oggi avvertiamo questo regime maledetto di lasciare il Libano, e sappiano che il Libano sarà parte integrante di qualsiasi accordo e cessate il fuoco."

Sulle posizioni dei paesi del Golfo, Rezaei ha spiegato: "I governanti di Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti hanno commesso un errore e stanno ancora impostando la loro politica su un sistema unipolare o bipolare. Devono sapere che l'America tra qualche anno non sarà come l'America di trent'anni fa né come l'America di oggi – sarà più debole. Naturalmente questi vicini non devono abusare della nostra nobiltà d'animo. Abbiamo ignorato il loro massiccio aiuto a Saddam durante la guerra degli otto anni a causa del vicinato e della fratellanza musulmana, ma questa volta non permetteremo che si abusi della nostra nobiltà. Devono capire che il futuro che America e Israele immaginano per la regione sarà per questi stessi paesi un futuro oscuro, accompagnato dalla perdita dei loro territori. Tuttavia, Arabia Saudita e Qatar hanno adottato politiche più sagge."

Ha continuato: "Per garantire la sicurezza della regione, è necessario creare nuovi accordi e un nuovo ordine nel Golfo Persico con la partecipazione dei paesi del Golfo. Anche a livello dell'intera Asia occidentale, dovrebbe essere formata un'unione con la partecipazione di paesi come Iran, Turchia, Egitto, Pakistan, Arabia Saudita e altri paesi della regione, che potrebbe essere la quarta potenza mondiale."

Membro del Consiglio per il Discernimento dell'Opportunità, dichiarando che la grande nazione iraniana ha cancellato la superpotenza America, ha sottolineato: "Questo sarà registrato nella storia, e le generazioni future diranno che il declino della superpotenza americana è avvenuto nel Golfo Persico e per mano della nazione iraniana."

Il consigliere militare del Comandante in Capo ha concluso dicendo: "Ringraziamo umilmente la nazione coraggiosa e orgogliosa dell'Iran. Sappiano che sono il conforto del cuore delle forze armate. Gli slogan della gente nelle piazze e per le strade riguardanti la costruzione della patria e la risoluzione dei problemi non contraddicono i loro slogan e i loro sproloqui contro i nemici."