Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al Jazeera e l'articolo del New York Times, nelle ultime settimane questi droni sono stati utilizzati in una serie di attacchi diretti contro mezzi corazzati per il trasporto truppe, carri armati e sistemi di difesa aerea del regime sionista. L'esercito di questo regime ha anche confermato che questi attacchi sono diventati eventi quasi quotidiani e hanno portato alla morte di diversi militari.

Il giornale scrive che le conseguenze di questi attacchi non si limitano alle perdite militari, ma mettono anche in discussione l'immagine di superiorità tecnologica del regime sionista – un problema che sta sollevando crescente preoccupazione tra le forze di questo regime dispiegate nel Sud del Libano.

Il New York Times citando funzionari sionisti riporta che gli ufficiali dell'esercito già dall'inizio del 2024 avevano avvertito della possibile utilizzazione da parte di Hezbollah di droni in fibra ottica – una tecnologia che si è diffusa durante la guerra tra Russia e Ucraina. La differenza di questi droni è che non dipendono da segnali radio. Invece, l'operatore li controlla attraverso sottili cavi in fibra ottica che si srotolano gradualmente durante il volo – una caratteristica che li rende in gran parte immuni ai metodi di disturbo elettronico del regime sionista.

Nonostante questi avvertimenti, come scrive il giornale, l'esercito del regime sionista non ha adottato misure sufficienti per contrastare questa nuova minaccia. Persino quando gli attacchi quotidiani sono iniziati ad aprile, alcune semplici misure difensive utilizzate in Ucraina – come l'installazione di reti protettive su postazioni fisse e veicoli militari – non sono state ampiamente implementate.

Guy Hazot, un generale in pensione che negli anni passati ha partecipato ai processi di apprendimento militare, afferma che l'establishment di sicurezza di questo regime era a conoscenza del pericolo, ma non lo ha affrontato con la serietà necessaria.

Il New York Times ricorda anche che Hezbollah ha gradualmente ripreso azioni militari contro il regime sionista dal 2014. Dopo l'inizio della guerra dell'America e del regime sionista contro l'Iran alla fine di febbraio, questo partito ha intensificato i suoi attacchi con razzi e droni contro questo regime.