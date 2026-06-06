Rezaei alla CNN: In caso di nuova aggressione, l'ambito della guerra si estenderà

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Mohsen Rezaei, consigliere militare del Comandante Supremo, in un'intervista alla CNN ha sottolineato che un eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran dipende dall'accordo dell'amministrazione Trump per il rilascio di 24 miliardi di dollari dei beni bloccati di Teheran. Ha avvertito che in caso di ripresa dell'aggressione, gli Stati Uniti entreranno in una via oscura.

Ha aggiunto che i negoziati sono in una situazione di stallo, e il presidente americano Trump deve rompere questo stallo. La palla è nel suo campo.

Rezaei ha dichiarato che il possibile rilascio di questi fondi da parte dell'amministrazione Trump creerà un «nuovo orizzonte per il futuro» di Iran e Stati Uniti. Se Trump vuole raggiungere un accordo con l'Iran, questi 24 miliardi di dollari sono una prova di fiducia che l'Iran vuole sostenere con Trump. Questa è una prova che gli Stati Uniti devono superare, e la strada si aprirà. Questi sono soldi dell'Iran, non degli Stati Uniti.

Ha avvertito che se gli Stati Uniti riprendessero il conflitto, l'Iran estenderebbe la guerra oltre il Golfo Persico e probabilmente allargherebbe le operazioni militari dallo Stretto di Hormuz all'Oceano Indiano, allo Stretto di Bab el-Mandeb, al Mar Rosso e al Mar Mediterraneo. Rezaei ha detto: «Attaccando altre basi americane che abbiamo già colpito, daremo un'altra dimensione alla guerra. Naturalmente, la probabilità di una guerra è bassa.»

Per quanto riguarda un possibile incontro tra Trump e la Guida Suprema, ha sottolineato: «Non accadrà. Attualmente siamo nella prima fase dei negoziati e Trump ha portato i negoziati allo stallo. Non accadrà.»

Riguardo allo Stretto di Hormuz, Rezaei ha anche detto che Iran e Oman hanno sovranità su questa via d'acqua chiave attraverso la quale passava un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale prima della guerra, e quindi la gestiranno insieme. L'Iran riceverà una tassa di manutenzione perché non dovrebbe sostenere i costi di gestione dello stretto.