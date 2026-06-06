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Hamas: Il martirio di un neonato palestinese a Hebron ha mostrato il vero volto degli occupanti

6 giugno 2026 - 10:10
News ID: 1823106
Source: ABNA24
Hamas: Il martirio di un neonato palestinese a Hebron ha mostrato il vero volto degli occupanti

Il movimento di resistenza islamica Hamas ha dichiarato in una nota che il crimine del regime sionista che ha portato al martirio di un neonato di sette mesi nella città di Hebron in Cisgiordania ha svelato il vero volto di questo regime occupante.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita il Palestinian Information Center, nella nota di Hamas si legge: «Il crimine del nemico sionista criminale che ha portato al martirio del neonato di sette mesi "Sami Fahd Abu Haikal" e al ferimento di suo padre e sua madre dopo aver sparato direttamente contro di loro nel sud della città di Hebron in Cisgiordania, mostra il vero volto del regime occupante terrorista e brutale; un'occupazione fondata sulla legittimazione del sangue palestinese e che non fa distinzione tra bambino, neonato, donna e anziano.»

In questa nota, Hamas ha espresso le sue condoglianze per il martirio di questo neonato palestinese e ha sottolineato che egli è caduto martire come testimone dei crimini e delle atrocità degli occupanti.

Il movimento ha anche augurato una pronta guarigione a suo padre, sua madre e alla loro famiglia resiliente.

Hamas ha sottolineato che gli occupanti, non importa quanto lontano vadano nella repressione e nello spargimento di sangue, non saranno in grado di spezzare la volontà e la resilienza del popolo palestinese – un popolo che continuerà sulla via della resistenza, del confronto e della lotta contro l'occupazione finché non l'avrà cacciata dalla sua terra.

Hamas ha invitato la comunità internazionale, tutti i popoli liberi del mondo e le istituzioni legali e dei diritti umani, in particolare quelle attive nel campo dei diritti dell'infanzia, a intervenire immediatamente ed efficacemente e, esercitando ogni forma di pressione sugli occupanti, a impedire loro di continuare il loro terrorismo organizzato e a fermare i crimini continui contro il popolo palestinese e le violazioni della sua terra e dei suoi luoghi santi.

Oggi i militari del regime sionista hanno aperto il fuoco contro il veicolo di una famiglia palestinese nel sud della Cisgiordania. In seguito a questo attacco, tre membri di questa famiglia, tra cui un neonato, sono rimasti feriti, e il bambino è morto martire a causa della gravità delle ferite riportate.

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