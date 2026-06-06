Hamas: Il martirio di un neonato palestinese a Hebron ha mostrato il vero volto degli occupanti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita il Palestinian Information Center, nella nota di Hamas si legge: «Il crimine del nemico sionista criminale che ha portato al martirio del neonato di sette mesi "Sami Fahd Abu Haikal" e al ferimento di suo padre e sua madre dopo aver sparato direttamente contro di loro nel sud della città di Hebron in Cisgiordania, mostra il vero volto del regime occupante terrorista e brutale; un'occupazione fondata sulla legittimazione del sangue palestinese e che non fa distinzione tra bambino, neonato, donna e anziano.»

In questa nota, Hamas ha espresso le sue condoglianze per il martirio di questo neonato palestinese e ha sottolineato che egli è caduto martire come testimone dei crimini e delle atrocità degli occupanti.

Il movimento ha anche augurato una pronta guarigione a suo padre, sua madre e alla loro famiglia resiliente.

Hamas ha sottolineato che gli occupanti, non importa quanto lontano vadano nella repressione e nello spargimento di sangue, non saranno in grado di spezzare la volontà e la resilienza del popolo palestinese – un popolo che continuerà sulla via della resistenza, del confronto e della lotta contro l'occupazione finché non l'avrà cacciata dalla sua terra.

Hamas ha invitato la comunità internazionale, tutti i popoli liberi del mondo e le istituzioni legali e dei diritti umani, in particolare quelle attive nel campo dei diritti dell'infanzia, a intervenire immediatamente ed efficacemente e, esercitando ogni forma di pressione sugli occupanti, a impedire loro di continuare il loro terrorismo organizzato e a fermare i crimini continui contro il popolo palestinese e le violazioni della sua terra e dei suoi luoghi santi.

Oggi i militari del regime sionista hanno aperto il fuoco contro il veicolo di una famiglia palestinese nel sud della Cisgiordania. In seguito a questo attacco, tre membri di questa famiglia, tra cui un neonato, sono rimasti feriti, e il bambino è morto martire a causa della gravità delle ferite riportate.