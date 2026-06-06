L'affermazione di Trump: Le cose con l'Iran vanno bene

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al Jazeera, Donald Trump, il presidente terrorista degli Stati Uniti, rispondendo alla domanda di un giornalista sull'ultima situazione dei negoziati con l'Iran, ha affermato che le cose con l'Iran vanno relativamente bene.

Trump ha poi affermato: «Abbiamo ottenuto un grande successo nel gestire il dossier iraniano.»

Senza fare riferimento alle sue sconfitte nella guerra contro l'Iran, ha aggiunto: «La gente si aspettava che il prezzo del petrolio raggiungesse i 300 dollari al barile, ma attualmente è a 96 dollari.»

Il presidente terrorista statunitense, continuando le sue affermazioni infondate, ha detto: «L'Iran non otterrà mai armi nucleari, e ora non è in una posizione tale da poter acquisire queste armi.»

Ha affermato: «La guerra finirà in ogni modo possibile, e il prezzo del petrolio scenderà.»

Trump ha dichiarato: «Siamo vicini a risolvere la crisi ucraina, e credo che questa crisi sarà risolta.»

Il presidente americano ha poi detto che sta valutando l'invio di armi a Taiwan.

Il presidente americano ha ancora una volta fatto affermazioni infondate e ripetitive, affermando: «Abbiamo in gran parte eliminato la possibilità che l'Iran ottenga armi nucleari. In un modo o nell'altro, questa faccenda è chiusa.»

Sulla guerra con l'Iran ha detto: «Non è una guerra nel senso letterale del termine; è un conflitto militare. È un esercizio (o un addestramento).»

Trump ha continuato le sue bugie: «All'Iran rimane solo circa il 21-22 per cento dei suoi missili.»