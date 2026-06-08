Velayati: La scelta è vostra; fermate la stupidità o entrate nell’equilibrio regolato dei due stretti

Secondo l’agenzia di stampa Abna, Ali Akbar Velayati, consigliere della Guida Suprema per gli affari internazionali, ha sottolineato: La previsione di qualche giorno fa si è avverata; la risposta missilistica è stata del tipo “Zat as-Salasil”.

Ha chiarito: La stupidità di oggi del regime a Beirut e la chiara violazione della tregua hanno attivato il primo anello della nostra risposta a catena.

Velayati ha detto: L’attuale sicurezza di Bab al-Mandab non deve far cadere il nemico in errore di calcolo. Gli anelli della resistenza hanno la capacità di bloccare entrambe le vie d’acqua. La scelta è vostra: fermate la stupidità o entrate nell’equilibrio regolato dei due stretti!