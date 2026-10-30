La disperazione dell'America: appello al G20 per proteggere le rotte marittime

Secondo il resoconto dell'agenzia di stampa ABNA, «Marco Rubio», segretario di Stato degli Stati Uniti, ha scritto su X: Nella riunione odierna dei ministri degli Esteri del G20, ho chiaramente sottolineato che la sicurezza marittima e la sicurezza alimentare sono il fondamento della sicurezza economica.

In condizioni in cui l'aggressione di Washington contro il territorio dell'Iran ha causato l'insicurezza dello Stretto di Hormuz e la perturbazione delle catene di approvvigionamento alimentare ed energetico mondiali, il segretario di Stato degli Stati Uniti ha aggiunto: Gli Stati Uniti, nel quadro dell'agenda «America First», incoraggiano i propri partner a proteggere le rotte marittime, rafforzare la sicurezza alimentare e ridurre le conseguenze economiche delle crisi geopolitiche.

La riunione dei ministri degli Esteri del G20 si terrà il 30 e 31 ottobre 2026 (8 e 9 Aban 1405) sotto l'ospitalità degli Stati Uniti nella città di Atlanta, Stato della Georgia. La presidenza di questa riunione è affidata al segretario di Stato degli Stati Uniti, e temi quali le sfide dell'economia mondiale, la sicurezza energetica e alimentare, la protezione delle rotte marittime, il rafforzamento delle catene di approvvigionamento e le conseguenze economiche delle crisi geopolitiche figurano all'ordine del giorno.

Questa riunione si tiene in condizioni in cui le divergenze dei membri del G20 sulla guerra in Ucraina, gli sviluppi in Asia occidentale e le relazioni con la Russia gettano un'ombra sulla cooperazione internazionale.

Il G20 è un forum internazionale per il dialogo e il coordinamento sulle importanti questioni economiche mondiali, di cui fanno parte 19 paesi insieme all'Unione europea e all'Unione africana. Il vertice dei capi di questo gruppo è inoltre previsto il 14 e 15 dicembre 2026 (23 e 24 Azar 1405) a Miami, negli Stati Uniti.