Trump: L'Iran non deve ottenere armi nucleari!

Secondo il resoconto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Jazeera, Donald Trump, presidente dell'America, alla vigilia delle elezioni di metà mandato del Congresso di questo paese, ancora una volta in un discorso propagandistico ha promesso: La guerra in Iran terminerà presto e di conseguenza il prezzo della benzina diminuirà!

Il presidente dell'America, senza menzionare la natura pacifica del programma nucleare di Teheran, ha affermato: Non si deve permettere all'Iran di ottenere armi nucleari; e questa guerra terminerà in qualsiasi modo possibile.

Donald Trump, che cerca di discolparsi dalla lista dei crimini da lui commessi, con un'affermazione ridicola ha preteso: Non ho iniziato una guerra con l'Iran; l'Iran da anni ha un comportamento aggressivo e ha causato la morte di molti americani.

Trump ha affermato: Vogliamo ottenere garanzie che l'Iran mai e in nessuna circostanza otterrà armi nucleari!

L'America e il regime sionista hanno iniziato l'aggressione contro l'Iran il 9 Esfand 1404. Teheran, in risposta, ha effettuato attacchi. Le due parti hanno raggiunto a metà Khordad un accordo per la cessazione degli scontri, ma dopo un certo tempo, con la violazione degli impegni da parte dell'America, gli attacchi reciproci sono ripresi. Nonostante la cessazione degli scontri diretti, il conflitto continua senza un accordo finale e Washington, secondo la propria concezione, persegue le pressioni economiche contro Teheran.