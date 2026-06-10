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Comando di Khatam: Esercito e Guardiani della Rivoluzione hanno attaccato basi USA

10 giugno 2026 - 11:24
News ID: 1825249
Source: ABNA24
Comando di Khatam: Esercito e Guardiani della Rivoluzione hanno attaccato basi USA

Il comando centrale di Khatam al-Anbiya ha annunciato: L'attacco dell'esercito e dei Guardiani della Rivoluzione alle basi statunitensi è stato una risposta all'aggressione dell'esercito terrorista americano in alcune aree del sud del paese a causa della caduta di un elicottero Apache.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il comando centrale di Khatam al-Anbiya ha dichiarato: «In risposta all'aggressione dell'esercito americano in alcune aree del sud del paese con il falso pretesto della caduta del proprio elicottero, alcune basi USA nella regione sono state prese di mira da un potente attacco dell'esercito eroico della Repubblica Islamica e dei Guardiani della Rivoluzione Islamica (IRGC).

L'esercito americano sappia che in caso di ripetizione dell'aggressione contro la Repubblica Islamica dell'Iran, saranno sferrati attacchi devastanti e più estesi contro il pacchetto di obiettivi designati nella regione.»

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