Comando di Khatam: Esercito e Guardiani della Rivoluzione hanno attaccato basi USA

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il comando centrale di Khatam al-Anbiya ha dichiarato: «In risposta all'aggressione dell'esercito americano in alcune aree del sud del paese con il falso pretesto della caduta del proprio elicottero, alcune basi USA nella regione sono state prese di mira da un potente attacco dell'esercito eroico della Repubblica Islamica e dei Guardiani della Rivoluzione Islamica (IRGC).
L'esercito americano sappia che in caso di ripetizione dell'aggressione contro la Repubblica Islamica dell'Iran, saranno sferrati attacchi devastanti e più estesi contro il pacchetto di obiettivi designati nella regione.»
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