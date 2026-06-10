Media arabi: I Guardiani della Rivoluzione hanno dato alle basi americane nella regione

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, fonti locali hanno dichiarato che nella mattina presto di mercoledì le sirene di allarme in Bahrein sono state attivate in seguito a un attacco aereo contro il paese.

Secondo questi rapporti, i missili sono entrati nel cielo del Bahrein e i sistemi di difesa aerea sono stati attivati per intercettarli.

I media arabi hanno riferito che la base dove sono stanziati i militari americani in Bahrein è stata presa di mira da attacchi con droni e missili.

Inoltre, secondo le fonti citate, il quartier generale della Quinta Flotta della Marina americana in Bahrein è stato colpito.

I rapporti indicano che molteplici esplosioni in Bahrein continuano.

Allo stesso tempo, fonti locali hanno riferito che esplosioni hanno scosso il Kuwait, ma le sirene di allarme non sono state attivate.

Il capo di stato maggiore dell'esercito kuwaitiano ha anche affermato che i sistemi di difesa aerea del suo paese sono attualmente in conflitto con obiettivi aerei (irani).

Si dice che la base dei militari terroristi americani nell'area di Al Jahra in Kuwait sia stata attaccata.

Pochi minuti dopo, i media arabi hanno scritto che i missili lanciati dall'Iran hanno preso di mira le basi di Al Azraq e Muwaffaq al-Salti dove sono stanziati i militari americani in Giordania, considerata il principale punto di partenza per l'aeronautica americana nella regione.

I media hanno riferito di diverse esplosioni potenti udite nell'area di Sakhir in Bahrein (che include la base aerea di Isa).