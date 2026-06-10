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Un'altra manifestazione di ipocrisia nel Consiglio di Sicurezza / La risoluzione 2231 è scaduta

10 giugno 2026 - 11:26
News ID: 1825252
Source: ABNA24
Un'altra manifestazione di ipocrisia nel Consiglio di Sicurezza / La risoluzione 2231 è scaduta

La Rappresentanza della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite, in risposta alla riunione del Consiglio di Sicurezza sull'Iran nonostante la scadenza della risoluzione 2231, l'ha definita un'altra manifestazione di ipocrisia.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, la Rappresentanza della Repubblica Islamica dell'Iran all'ONU, in occasione della riunione del Consiglio di Sicurezza, ha dichiarato: «Ancora un'altra manifestazione di ipocrisia e doppi standard nella riunione e nell'esame del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.»

La Rappresentanza dell'Iran all'ONU ha chiarito: «La risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU è scaduta il 18 ottobre 2025, concludendo tutte le relative disposizioni e funzioni. Non esiste alcuna base giuridica per il cosiddetto comitato 1737, non è rimasta alcuna risoluzione di sanzioni del Consiglio di Sicurezza contro l'Iran, e non c'è alcuna giustificazione per tenere riunioni sotto l'ordine del giorno della "non proliferazione".»

La Rappresentanza della Repubblica Islamica dell'Iran presso la sede dell'ONU a New York ha sottolineato: «Questo è un abuso manifesto dei poteri del Consiglio di Sicurezza e un tentativo deliberato di fuorviare la comunità internazionale.»

La Rappresentanza dell'Iran all'ONU ha aggiunto: «Per più di cinque decenni, l'Iran è rimasto un paese membro responsabile del TNP e non ha mai cercato armi nucleari. La vera minaccia al regime di non proliferazione è l'impunità di coloro che attaccano impianti nucleari pacifici sotto salvaguardia, mentre pretendono di aderire al diritto internazionale e alla non proliferazione.»

La Rappresentanza dell'Iran all'ONU ha concluso: «La situazione attuale è una diretta conseguenza dell'uscita degli Stati Uniti dal JCPOA, del continuo mancato rispetto degli impegni da parte dei tre paesi europei e degli attacchi militari illegali degli Stati Uniti e di Israele contro impianti nucleari pacifici sotto la protezione dell'Iran.»

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