Un'altra manifestazione di ipocrisia nel Consiglio di Sicurezza / La risoluzione 2231 è scaduta

Secondo l'agenzia di stampa Abna, la Rappresentanza della Repubblica Islamica dell'Iran all'ONU, in occasione della riunione del Consiglio di Sicurezza, ha dichiarato: «Ancora un'altra manifestazione di ipocrisia e doppi standard nella riunione e nell'esame del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.»

La Rappresentanza dell'Iran all'ONU ha chiarito: «La risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU è scaduta il 18 ottobre 2025, concludendo tutte le relative disposizioni e funzioni. Non esiste alcuna base giuridica per il cosiddetto comitato 1737, non è rimasta alcuna risoluzione di sanzioni del Consiglio di Sicurezza contro l'Iran, e non c'è alcuna giustificazione per tenere riunioni sotto l'ordine del giorno della "non proliferazione".»

La Rappresentanza della Repubblica Islamica dell'Iran presso la sede dell'ONU a New York ha sottolineato: «Questo è un abuso manifesto dei poteri del Consiglio di Sicurezza e un tentativo deliberato di fuorviare la comunità internazionale.»

La Rappresentanza dell'Iran all'ONU ha aggiunto: «Per più di cinque decenni, l'Iran è rimasto un paese membro responsabile del TNP e non ha mai cercato armi nucleari. La vera minaccia al regime di non proliferazione è l'impunità di coloro che attaccano impianti nucleari pacifici sotto salvaguardia, mentre pretendono di aderire al diritto internazionale e alla non proliferazione.»

La Rappresentanza dell'Iran all'ONU ha concluso: «La situazione attuale è una diretta conseguenza dell'uscita degli Stati Uniti dal JCPOA, del continuo mancato rispetto degli impegni da parte dei tre paesi europei e degli attacchi militari illegali degli Stati Uniti e di Israele contro impianti nucleari pacifici sotto la protezione dell'Iran.»