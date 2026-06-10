Attacchi con droni dell'esercito contro le basi americane nella regione

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Mehr citando l'Ufficio per le relazioni pubbliche dell'esercito, nel proseguimento delle operazioni per contrastare le malefatte e le molestie dell'esercito americano nei confronti degli abitanti del sud del paese, la mattina presto di mercoledì 20 Khordad 1405 (10 giugno 2026), l'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, in un'azione di rappresaglia, con un'ondata di attacchi con droni ha preso di mira le basi americane e i sistemi radar della Quinta Flotta statunitense in Bahrein.