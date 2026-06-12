Media sionista: L'Iran finora non ha fatto concessioni

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il canale «i24 News» del regime sionista ha riportato: «Bisogna dire che le parole di Trump e l'annuncio di un memorandum d'intesa con l'Iran sono stati inaspettati.»

Questo media sionista ha anche riconosciuto che finora non c'è alcun segno che l'Iran abbia fatto reali concessioni nei negoziati.

Inoltre, l'ex ministro israeliano Haim Ramon ha dichiarato: «L'accordo tra Washington e Teheran è cattivo, danneggerà Israele e avrà ripercussioni anche sul destino politico di Netanyahu.»

Il ricercatore israeliano Eyal Zisser ha scritto in una nota ironica rivolta a Netanyahu: «Siamo solo mercenari che vengono inviati a bombardare obiettivi e a subire i missili quando necessario, per poi essere messi da parte quando non abbiamo più utilità?»