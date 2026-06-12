La « nuova equazione strategica » dell'Iran nella regione basata sul principio di « unità dei campi di battaglia »

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, i media del regime sionista hanno ammesso che dopo gli attacchi di rappresaglia dell'Iran contro obiettivi israeliani in risposta all'aggressione contro la periferia sud di Beirut, ora è emersa una « nuova equazione strategica » sul campo di battaglia regionale.
Secondo questo rapporto, in una serie di discussioni trasmesse sul canale 12 della televisione del regime sionista, sono state sollevate preoccupazioni all'interno dell'establishment di sicurezza israeliano su come reagire alla nuova « linea rossa » legata a Beirut, specialmente in mezzo agli avvertimenti dell'Iran contro qualsiasi escalation in Libano.
Secondo gli analisti sionisti, gli sviluppi recenti indicano un cambiamento nell'equilibrio della deterrenza, poiché ora sembra che lo spazio di manovra di Israele sia diventato più limitato sotto l'influenza dei mutevoli calcoli regionali.
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