Pubblicati nuovi dettagli sulla bozza del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti

Sospensione delle sanzioni sulla vendita di petrolio, prodotti petrolchimici e derivati, e pieno accesso dell'Iran alle sue risorse finanziarie.

60 giorni di negoziati per raggiungere un accordo finale basato su questioni nucleari, la completa rimozione delle sanzioni primarie e secondarie statunitensi, e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e del Consiglio dei Governatori dell'AIEA.

I negoziati finali non inizieranno prima del rilascio della metà dei fondi iraniani bloccati, della sospensione delle sanzioni petrolifere contro l'Iran e della rimozione del blocco navale. L'accordo finale riguarderà esclusivamente il destino dei materiali arricchiti e dell'arricchimento, la rimozione delle sanzioni e il programma di ricostruzione dell'economia iraniana. La discussione sul programma missilistico iraniano e sul sostegno ai gruppi di resistenza è definitivamente rimossa dall'ordine del giorno.