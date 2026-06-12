Pubblicati nuovi dettagli sulla bozza del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, nuovi dettagli sulla bozza del memorandum in 14 articoli tra Iran e Stati Uniti sono stati pubblicati da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana. I dettagli di questa bozza sono i seguenti:
-
Cessazione immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano.
-
Impegno degli Stati Uniti a non interferire negli affari interni dell'Iran e a rispettare la sovranità della Repubblica Islamica dell'Iran.
-
Rimozione completa del blocco navale entro 30 giorni.
-
Impegno degli Stati Uniti a ritirare le proprie forze dai pressi dell'Iran.
-
Riapertura dello Stretto di Hormuz entro 30 giorni con modalità iraniane.
-
Sospensione delle sanzioni sulla vendita di petrolio, prodotti petrolchimici e derivati, e pieno accesso dell'Iran alle sue risorse finanziarie.
-
Necessità che gli Stati Uniti e i loro alleati presentino piani per la ricostruzione dell'Iran per un valore di almeno 300 miliardi di dollari.
-
60 giorni di negoziati per raggiungere un accordo finale basato su questioni nucleari, la completa rimozione delle sanzioni primarie e secondarie statunitensi, e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e del Consiglio dei Governatori dell'AIEA.
-
Ribadire l'impegno dell'Iran nel TNP a non produrre armi nucleari.
-
Durante il periodo dei negoziati, gli Stati Uniti si impegnano a non aumentare le proprie forze nella regione e a non imporre nuove sanzioni.
-
Rilascio di 24 miliardi di dollari di fondi iraniani bloccati durante il periodo di 60 giorni dei negoziati finali. La metà di questo importo deve essere resa disponibile all'Iran prima dell'inizio dei negoziati.
-
Istituzione di un meccanismo di monitoraggio per l'attuazione dell'accordo.
-
L'accordo finale sarà approvato da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
-
I negoziati finali non inizieranno prima del rilascio della metà dei fondi iraniani bloccati, della sospensione delle sanzioni petrolifere contro l'Iran e della rimozione del blocco navale. L'accordo finale riguarderà esclusivamente il destino dei materiali arricchiti e dell'arricchimento, la rimozione delle sanzioni e il programma di ricostruzione dell'economia iraniana. La discussione sul programma missilistico iraniano e sul sostegno ai gruppi di resistenza è definitivamente rimossa dall'ordine del giorno.
Come dichiarato dal portavoce del Ministero degli Esteri, questo testo necessita ancora di essere esaminato e finalizzato negli organi competenti in Iran.
Your Comment