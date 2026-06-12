Amnesty International: Israele ha accelerato la «pulizia etnica» in Cisgiordania

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia di stampa palestinese Shehab, Amnesty International, sulla base delle statistiche disponibili, ha dichiarato che tra i mesi di gennaio 2023 e aprile 2026, 117 insediamenti di comunità palestinesi primitive e nomadi in Cisgiordania sono stati completamente o parzialmente rasi al suolo e i loro residenti sono stati costretti ad abbandonare le loro case. Questo trasferimento forzato ha portato il numero di palestinesi sfollati in questo periodo a circa 5910.

Amnesty International ha anche sottolineato che nello stesso periodo, 363 nuovi avamposti di insediamenti illegali sono stati istituiti in Cisgiordania dalle autorità del regime sionista, mentre 3407 case residenziali e strutture infrastrutturali appartenenti a palestinesi sono state distrutte.

Questa organizzazione per i diritti umani ha definito queste azioni parte di una «politica pianificata» del regime israeliano per rafforzare l'occupazione ed espandere le attività di insediamento nella zona C della Cisgiordania, descrivendola come un «colpo di grazia» al diritto alla sovranità e alla sicurezza dei residenti palestinesi di quest'area.

Questo rapporto viene pubblicato mentre la comunità mondiale continua a tacere di fronte alle continue violazioni dei diritti umani da parte del regime israeliano nei territori occupati e non vengono intraprese azioni internazionali decisive per fermare questo processo.