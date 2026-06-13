Ayatollah Rajabi: La resilienza della nazione iraniana ha fatto fallire i calcoli dei nemici

Come riportato dal corrispondente di ABNA, l'Ayatollah Mahmoud Rajabi, venerdì sera, a margine della cerimonia in commemorazione dei martiri della guerra dei 12 giorni, parlando con i giornalisti ha dichiarato: L'esperienza delle guerre recenti ha dimostrato che il nemico aveva commesso un errore di valutazione sulle capacità della nazione iraniana e non aveva compreso correttamente le realtà esistenti.

Ha detto: Il nemico pensava di avere a che fare con una nazione simile ad alcune altre società e di poter raggiungere i suoi obiettivi attraverso pressioni e minacce, ma in pratica si è trovato di fronte a un popolo che non inchina la testa di fronte al bullismo e all'ingiustizia.

Il membro del Consiglio degli Esperti della Guida ha aggiunto: La nazione iraniana possiede profonde convinzioni religiose e ideologiche, e questo sostegno intellettuale e spirituale fa sì che non solo resista alle pressioni, ma ritenga anche suo dovere sostenere gli oppressi.

Ha continuato: Questo fatto è stato uno dei fattori più importanti che ha causato la distanza tra le stime del nemico sulla situazione interna del paese e il livello di resilienza della popolazione e le realtà sul campo.

Il nemico ha fallito nel tentativo di minare la coesione nazionale

Rajabi, affermando che uno degli obiettivi principali del nemico era creare divisioni nella società e indebolire la solidarietà nazionale, ha dichiarato: La controparte ha cercato con varie azioni di influenzare la coesione della nazione iraniana, ma anche su questa strada non ha ottenuto alcun successo.

Ha detto: Contrariamente alle aspettative del nemico, la presenza del popolo e la sua vicinanza al sistema e agli ideali della Rivoluzione Islamica non solo non sono diminuite, ma i segni di solidarietà e unità nazionale sono diventati più evidenti che mai.

Il membro del Consiglio degli Esperti della Guida ha aggiunto: Il nemico pensava che con le sue pressioni potesse indebolire la volontà della nazione iraniana, ma il risultato è stato completamente diverso e il popolo è sceso in campo con ancora più determinazione.

Ha sottolineato: Questa presenza e resilienza hanno dimostrato che il capitale principale del paese è la fiducia e la vicinanza del popolo, e proprio questo fatto ha neutralizzato molti dei piani orchestrati contro la Repubblica Islamica.