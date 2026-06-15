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Media ebraici: Israele rimane in Libano e continua le operazioni

15 giugno 2026 - 11:48
News ID: 1827375
Source: ABNA24
Media ebraici: Israele rimane in Libano e continua le operazioni

I media del regime sionista hanno annunciato che le forze di questo regime rimarranno attualmente in Libano e risponderanno con attacchi se prese di mira.

Secondo quanto riferito dal corrispondente dell'agenzia di stampa Abna, i media del regime sionista hanno annunciato che le forze di questo regime nelle condizioni attuali rimarranno in Libano e continueranno le operazioni militari, e se verranno sparati colpi contro le forze di questo regime, risponderanno, e qualsiasi parte considerata una minaccia diventerà un bersaglio.

Alcuni media del regime sionista, in risposta agli ultimi sviluppi, hanno dichiarato che in questa situazione Israele è praticamente solo e che il governo e il suo capo devono essere sostenuti in queste circostanze.

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