Media ebraici: Israele rimane in Libano e continua le operazioni

Secondo quanto riferito dal corrispondente dell'agenzia di stampa Abna, i media del regime sionista hanno annunciato che le forze di questo regime nelle condizioni attuali rimarranno in Libano e continueranno le operazioni militari, e se verranno sparati colpi contro le forze di questo regime, risponderanno, e qualsiasi parte considerata una minaccia diventerà un bersaglio.

Alcuni media del regime sionista, in risposta agli ultimi sviluppi, hanno dichiarato che in questa situazione Israele è praticamente solo e che il governo e il suo capo devono essere sostenuti in queste circostanze.