Reazione dei media sionisti all’accordo tra Iran e Stati Uniti

Secondo il corrispondente di Abna citando Al-Quds, la firma dell’accordo di cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti ha incontrato una reazione differenziata da parte dei media del regime sionista.

Il giornale sionista Yedioth Ahronoth ha scritto al riguardo che Benjamin Netanyahu, il primo ministro del regime sionista, si aspettava che l’attacco a Beirut portasse al collasso dei negoziati, ma è accaduto esattamente il contrario e l’accordo è stato firmato.

Roni Rimon, consigliere strategico del gabinetto del regime sionista, ha anche criticato implicitamente l’accordo tra Iran e USA affermando che Israele non dovrebbe diventare la vittima di questo accordo di pace.

Il canale 14 della televisione israeliana ha definito l’accordo un „successo molto importante“ per gli iraniani e ha sottolineato che il cessate il fuoco sarà immediato, quindi Israele deve fermare immediatamente gli attacchi al Libano in base a questo accordo.

Il giornale sionista Maariv ha affermato che Netanyahu ha detto al presidente americano Donald Trump che l’esercito del regime sionista non si ritirerà dal Libano e che Israele non si sente obbligato ad attuare la clausola relativa al Libano nell’accordo tra Iran e Stati Uniti.

Il giornale sionista Yedioth Ahronoth ha anche scritto che Netanyahu ha informato Trump che l’esercito israeliano rimarrà nelle sue posizioni attuali all’interno del Libano.

In un altro articolo, Maariv citando Netan Eshchel, una persona vicina a Netanyahu, ha scritto che l’accordo firmato tra Iran e Stati Uniti non ha alcun valore e nessuno, tranne Donald Trump, gli attribuisce importanza.