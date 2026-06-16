Fonti arabe: la posizione dell'Iran come potenza regionale si consolida

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA citando Al-Masirah, l'agenzia Reuters ha scritto in un servizio che la guerra ha mostrato i limiti della potenza statunitense e il livello di resistenza dell'Iran.

Nel servizio si afferma che i paesi arabi del Golfo sono stati lasciati soli di fronte alle conseguenze della guerra contro l'Iran.

Al-Masirah ha inoltre riferito, citando fonti del Golfo, che l'accordo tra Iran e Stati Uniti ha di fatto avviato il processo di ridefinizione dell'approccio strategico dei paesi del Golfo, che alla fine porterà a una riduzione della fiducia nel sostegno americano.

Essi hanno dichiarato che tale accordo consolida la posizione dell'Iran come potenza regionale permanente e accelera il percorso verso un'intesa anziché verso lo scontro.