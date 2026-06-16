Generale Qaani: Il fronte della resistenza resiste al nemico nelle condizioni più dure

Secondo l'agenzia ABNA, il generale Ismail Qaani martedì sera ha dichiarato: La questione della resistenza nella regione, per grazia di Dio, affonda le sue radici all'inizio della Rivoluzione Islamica; sin dal momento in cui l'Imam Khomeini (pace su di lui) emanò l'ordine di formare nuclei di resistenza in tutto il mondo. Dopo di lui, il nostro Imam martire ha proseguito con fermezza questa linea, e questi nuclei si sono gradualmente trasformati in movimenti di resistenza. Questi movimenti si sono collegati tra loro e hanno formato l'«asse della resistenza» – una questione che da allora fino ad oggi ha fortemente preoccupato gli Stati Uniti, l'imperialismo mondiale e il regime sionista.

Il comandante della forza Qods ha aggiunto: Oggi gli Stati Uniti sanno bene – e il regime sionista lo capisce anche meglio – che quel movimento che nelle condizioni più dure resiste e combatte e non abbandona il campo, è proprio la «resistenza». Questo periodo è di per sé la prova di questa verità; da «Tempesta al-Aqsa» fino ad oggi, qualunque pressione abbiano esercitato, pressioni senza precedenti, abbiano compiuto le più grandi distruzioni e i più atroci crimini in Palestina e nel caro Libano, ma non vedete alcun gruppo dei movimenti di resistenza che abbia abbandonato il campo. Questa fermezza ha terrorizzato i nemici.

Il generale Qaani ha proseguito: Avevano piani contro la resistenza e pensavano che questa guerra fosse un'opportunità per scontrarsi con la resistenza, ma non sapevano che molto tempo prima, quando i nostri fratelli della resistenza percepivano il pericolo, riunendosi, anche senza la nostra presenza, erano tutti convinti e dicevano: «Nella battaglia contro l'America dobbiamo essere noi in prima linea e non permettere che la Repubblica Islamica abbia problemi.» Questa è stata la loro decisione, senza che nessuno avesse chiesto loro neppure una parola.

Ha definito le componenti del fronte della resistenza come l'avanguardia della lotta nella guerra imposta e ha detto: Con giustizia, l'intero asse della resistenza nella recente guerra ha brillato con potenza.