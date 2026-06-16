L'ex primo ministro libanese: L'accordo tra Iran e Stati Uniti ha consolidato la vittoria di Teheran

Secondo l'agenzia ABNA citando la rete Al-Mayadeen, l'ex presidente libanese Émile Lahoud ha dichiarato che l'accordo tra Iran e Stati Uniti equivale al consolidamento della vittoria di Teheran e potrebbe aprire la strada alla risoluzione delle crisi libanesi.

Joseph Aoun, presidente del Libano, anche in risposta al raggiungimento di un memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, ha ringraziato tutti coloro che si sono adoperati per includere il Libano negli sforzi in corso per porre fine alle tensioni e fermare le operazioni militari su vari fronti.

Ha affermato di aver seguito con attenzione e precisione l'annuncio dell'accordo raggiunto dagli Stati Uniti e dall'Iran, in cui si sottolinea la cessazione delle attività militari e delle tensioni nella regione, incluso il Libano.

In questo contesto, Aoun ha espresso apprezzamento per il rispetto della posizione e delle caratteristiche speciali del Libano menzionate in questo memorandum d'intesa, e per la dichiarazione secondo cui la stabilità e la sicurezza del Libano sono parte integrante di qualsiasi sforzo serio per consolidare la stabilità nella regione.