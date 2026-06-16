Il capo dell'intelligence turca: Sono previsti negoziati difficili tra Stati Uniti e Iran

Secondo l'agenzia ABNA citando il giornale turco Zamam, Ibrahim Kalin, il capo del servizio di intelligence turco, ha reagito al memorandum d'intesa firmato tra Iran e Stati Uniti dichiarando che l'accordo che sarà concluso tra Stati Uniti e Iran sarà accompagnato da negoziati difficili.

Kalin ha detto che la Turchia accoglie con favore l'accordo annunciato tra Washington e Teheran, ma sottolinea la necessità di un approccio cauto nei suoi confronti, e afferma che la fase successiva vedrà negoziati difficili su questioni fondamentali.

Kalin ha spiegato che le notizie sul raggiungimento di un accordo sono state accolte con soddisfazione, ma la questione non è ancora conclusa. Ha detto che il prossimo periodo sarà pieno di negoziati complessi che affronteranno le questioni fondamentali e controverse tra le parti.

Esprimendo gratitudine ai paesi che hanno avuto un ruolo nel processo negoziale, tra cui Pakistan e Qatar, ha osservato che questo accordo potrebbe rappresentare un passo importante verso il raggiungimento di una pace duratura nella regione. Ha anche espresso la speranza che la prossima fase contribuisca a rafforzare la stabilità e a stabilire una pace duratura in Medio Oriente.

Anche il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha dichiarato ieri che la regione ha «tirato un sospiro di sollievo» dopo l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran dopo mesi di tensioni. Ha sottolineato che questa «guerra insensata» è finalmente giunta al termine.

Hakan Fidan, il ministro degli Esteri turco, ha anche sottolineato in una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano Abbas Araghchi la necessità di stare attenti a qualsiasi provocazione volta a far fallire l'accordo, e ha osservato che la Turchia continuerà il suo impegno nel rafforzare la pace, la tranquillità e la stabilità nella regione.