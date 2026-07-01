Affermazione del Wall Street Journal riguardante l'avvertimento dei Guardiani della Rivoluzione islamica agli Stati Uniti e all'Europa.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il quotidiano Wall Street Journal, citando fonti informate, ha dichiarato che i Guardiani della Rivoluzione islamica hanno trasmesso un messaggio di avvertimento alle parti occidentali tramite mediatori qatarioti.
Sulla base di questo rapporto, nel messaggio si sottolinea che se non verranno fornite garanzie riguardanti il controllo esclusivo dell'Iran sullo Stretto di Hormuz, e se gli Stati Uniti e i paesi occidentali non rinunceranno ai loro piani di utilizzare il percorso meridionale dello stretto, in prossimità delle coste dell'Oman, l'Iran chiuderà nuovamente lo Stretto di Hormuz.
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