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Affermazione del Wall Street Journal riguardante l'avvertimento dei Guardiani della Rivoluzione islamica agli Stati Uniti e all'Europa.

1 luglio 2026 - 10:16
News ID: 1833949
Source: ABNA24
Affermazione del Wall Street Journal riguardante l'avvertimento dei Guardiani della Rivoluzione islamica agli Stati Uniti e all'Europa.

Il Wall Street Journal ha sostenuto che i Guardiani della Rivoluzione islamica, attraverso mediatori qatarioti, hanno comunicato agli Stati Uniti e all'Europa che, se alcune condizioni non fossero state soddisfatte, lo Stretto di Hormuz sarebbe stato nuovamente chiuso.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il quotidiano Wall Street Journal, citando fonti informate, ha dichiarato che i Guardiani della Rivoluzione islamica hanno trasmesso un messaggio di avvertimento alle parti occidentali tramite mediatori qatarioti.

Sulla base di questo rapporto, nel messaggio si sottolinea che se non verranno fornite garanzie riguardanti il controllo esclusivo dell'Iran sullo Stretto di Hormuz, e se gli Stati Uniti e i paesi occidentali non rinunceranno ai loro piani di utilizzare il percorso meridionale dello stretto, in prossimità delle coste dell'Oman, l'Iran chiuderà nuovamente lo Stretto di Hormuz.

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