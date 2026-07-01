  1. Home
  2. servizio
  3. Iran

Aref: I funerali del nostro leader martire porranno fine al dolore storico dei funerali sciiti subiti in condizioni di oppressione

1 luglio 2026 - 10:17
News ID: 1833951
Source: ABNA24
Aref: I funerali del nostro leader martire porranno fine al dolore storico dei funerali sciiti subiti in condizioni di oppressione

Il primo vicepresidente iraniano ha dichiarato: «I funerali del nostro leader martire porranno fine al dolore storico dei funerali sciiti che sono sempre stati celebrati in condizioni di oppressione. Credo che l'Iran potente e la umma islamica scenderanno in campo con tutto il loro slancio per questo commiato storico.»

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Mohammad Reza Aref ha scritto sul suo profilo nei social media: «La storia dello sciismo è piena dell'amarezza di funerali solitari e oppressi – da Medina a Tus. Ma il nostro destino e quello degli uomini liberi del mondo è di realizzare un commiato vasto quanto il mondo intero, maestoso e senza precedenti, per il nostro imam martire, il caro Khamenei.»

Ha aggiunto: «Credo che l'Iran potente e la umma islamica scenderanno in campo con tutto il loro slancio per questo commiato storico.»

Your Comment

You are replying to: .
captcha