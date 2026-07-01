Aref: I funerali del nostro leader martire porranno fine al dolore storico dei funerali sciiti subiti in condizioni di oppressione

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Mohammad Reza Aref ha scritto sul suo profilo nei social media: «La storia dello sciismo è piena dell'amarezza di funerali solitari e oppressi – da Medina a Tus. Ma il nostro destino e quello degli uomini liberi del mondo è di realizzare un commiato vasto quanto il mondo intero, maestoso e senza precedenti, per il nostro imam martire, il caro Khamenei.»

Ha aggiunto: «Credo che l'Iran potente e la umma islamica scenderanno in campo con tutto il loro slancio per questo commiato storico.»