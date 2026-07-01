Tanker Trackers: L'Iran ha esportato 50 milioni di barili di petrolio dopo la revoca del blocco

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il sito «Tanker Trackers» ha riferito oggi, martedì, che l'Iran ha esportato 50 milioni di barili di petrolio dalla revoca del blocco americano.

Il sito ha poi aggiunto che la maggior parte degli altri paesi della regione si trova a livelli di esportazione molto inferiori rispetto al periodo precedente alla guerra (l'invasione illegale dell'Iran da parte degli Stati Uniti).

Va notato che Tanker Trackers aveva scritto il 10 giugno che, negli ultimi cinque giorni (dopo la revoca del blocco marittimo americano), la Repubblica Islamica dell'Iran ha esportato circa 18 milioni di barili di petrolio greggio, il cui valore complessivo è stimato in 1,44 miliardi di dollari.