Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, i Guardiani della Rivoluzione Islamica, con un comunicato in cui dichiarano la distruzione del centro di comando e controllo nemico nell'Asia occidentale e della base aerea nemica ad Al-Azraq (Giordania) con 10 missili balistici, hanno avvertito: «In caso di ripetizione dell'aggressione dell'esercito terrorista statunitense, le altre basi americane nella regione non saranno al sicuro dal nostro fuoco pesante.»
IRGC: Il centro di comando e controllo nemico nell'Asia occidentale e la base aerea nemica ad Al-Azraq (Giordania) sono stati distrutti
9 luglio 2026 - 23:12
News ID: 1838074
Source: ABNA24
I Guardiani della Rivoluzione Islamica (IRGC) hanno annunciato la distruzione del centro di comando e controllo nemico nell'Asia occidentale e della base aerea nemica ad Al-Azraq in Giordania con 10 missili balistici.
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