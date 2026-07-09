IRGC: Il centro di comando e controllo nemico nell'Asia occidentale e la base aerea nemica ad Al-Azraq (Giordania) sono stati distrutti

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, i Guardiani della Rivoluzione Islamica, con un comunicato in cui dichiarano la distruzione del centro di comando e controllo nemico nell'Asia occidentale e della base aerea nemica ad Al-Azraq (Giordania) con 10 missili balistici, hanno avvertito: «In caso di ripetizione dell'aggressione dell'esercito terrorista statunitense, le altre basi americane nella regione non saranno al sicuro dal nostro fuoco pesante.»