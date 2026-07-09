Il Generale di Corpo d'Armata Abdollahi: Vendicheremo gli assassini del leader martire prima o poi

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il Generale di Corpo d'Armata Ali Abdollahi, comandante del comando centrale «Khatam al-Anbiya», ha diffuso un messaggio. Il testo del messaggio è il seguente:

Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso!

Porgo le mie condoglianze e il mio cordoglio in occasione del martirio del leader dei musulmani e dei liberi del mondo, Sua Santità il grande Ayatollah Imam Khamenei (che la sua anima pura sia santificata), alla presenza di Sua Santità Baqiyatullah al-A'zam (che le nostre anime siano sacrificali per lui), del saggio leader della Rivoluzione, Sua Santità il grande Ayatollah Imam Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei (che la sua alta autorità si prolunghi) e della comunità islamica. Nei giorni scorsi, il mondo è stato testimone della creazione di un'epopea rara e indelebile nella storia.

La cerimonia di sepoltura e di commiato dell'Imam martire della comunità (umma) si imprimerà nella memoria dell'umanità come simbolo e manifestazione di magnificenza, lungimiranza, fede, jihad e resistenza.

Io, rendendo omaggio all'alto rango di quel grande leader martire, ritengo mio dovere esprimere i miei più profondi ringraziamenti e la mia gratitudine alla nazione unica, onorevole e grande dell'Iran, nonché al popolo coraggioso, ai funzionari e alle forze armate del Paese fratello e amico, l'Iraq, ai combattenti dell'Islam e a tutti i musulmani e liberi del mondo che, con la loro partecipazione senza precedenti e significativa alle cerimonie di commiato e di sepoltura del signore dei martiri della Rivoluzione islamica e del fronte della resistenza, hanno creato una grande epopea.

La presenza senza precedenti della comunità islamica, al di là di una semplice cerimonia di commiato, è stata il grido risonante della rivendicazione della verità e un annullamento dei piani degli arroganti del mondo, che ha chiaramente distinto il giusto dall'ingiusto. Questa sollevazione umana è la manifestazione del profondo legame tra la volontà delle nazioni risvegliate e la via trascendente del martirio.

Il mondo e i capi della miscredenza e dell'arroganza mondiale, in particolare l'America criminale e il regime sionista abietto, non devono assolutamente interpretare la tristezza negli occhi della nazione e il ruggito scaturito da questo dolore come debolezza.

Questo lutto e questa santa collera continueranno sulla via della vendetta del sangue degli assassini del leader martire e guida dei musulmani e dei liberi del mondo, e dei martiri innocenti della seconda e terza guerra imposta, ed essi subiranno le conseguenze delle loro azioni.

I figli valorosi e coraggiosi della nazione nelle forze armate, con la fiducia e l'aiuto di Allah Onnipotente e con il sostegno dei popoli musulmani e amanti della libertà, con un'azione rivoluzionaria, ruberanno il sonno agli occhi del nemico e puniranno gli autori di questi crimini terroristici prima o poi.