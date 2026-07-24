Distruzione di diversi caccia, un pallone spia e il sistema di difesa aerea americano Patriot

Secondo l’agenzia di stampa Abna, l’ufficio relazioni pubbliche dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, nel comunicato n. 51 dell’operazione Nasr 2, ha dichiarato: la residenza di militari americani e diversi caccia in Giordania, il sistema di difesa aerea Patriot, un pallone spia e la residenza di terroristi americani a Erbil sono stati distrutti.
24 luglio 2026 - 21:05
Codice notizia: 1844403
Source: ABNA24
I Guardiani della Rivoluzione hanno riferito della distruzione di diversi caccia in Giordania, del sistema di difesa aerea Patriot, di un pallone spia e della residenza di terroristi americani a Erbil.
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