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Distruzione di diversi caccia, un pallone spia e il sistema di difesa aerea americano Patriot

24 luglio 2026 - 21:05
Codice notizia: 1844403
Source: ABNA24
Distruzione di diversi caccia, un pallone spia e il sistema di difesa aerea americano Patriot

I Guardiani della Rivoluzione hanno riferito della distruzione di diversi caccia in Giordania, del sistema di difesa aerea Patriot, di un pallone spia e della residenza di terroristi americani a Erbil.

Secondo l’agenzia di stampa Abna, l’ufficio relazioni pubbliche dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, nel comunicato n. 51 dell’operazione Nasr 2, ha dichiarato: la residenza di militari americani e diversi caccia in Giordania, il sistema di difesa aerea Patriot, un pallone spia e la residenza di terroristi americani a Erbil sono stati distrutti.

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