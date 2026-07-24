Distruzione di diversi caccia, un pallone spia e il sistema di difesa aerea americano Patriot

Secondo l’agenzia di stampa Abna, l’ufficio relazioni pubbliche dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, nel comunicato n. 51 dell’operazione Nasr 2, ha dichiarato: la residenza di militari americani e diversi caccia in Giordania, il sistema di difesa aerea Patriot, un pallone spia e la residenza di terroristi americani a Erbil sono stati distrutti.