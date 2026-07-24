Colloquio telefonico tra Araghchi e il suo omologo egiziano

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, venerdì sera (2 Mordad secondo il calendario iraniano) in una conversazione telefonica con Badr Abdel Aty, Ministro degli Affari Esteri dell'Egitto, ha discusso e scambiato opinioni sugli ultimi sviluppi regionali, l'escalation delle tensioni in corso tra Iran e Stati Uniti, e le modalità per instaurare pace, stabilità e sicurezza nella regione dell'Asia occidentale.