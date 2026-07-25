Yahya Sari: Abbiamo condotto due operazioni schiaccianti; il blocco continua

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Masirah, Yahya Sari, portavoce delle forze armate yemenite, ha detto: In un nuovo atto aggressivo contro il nostro popolo e violazione della sovranità dello Yemen, il nemico saudita ha condotto la scorsa notte un attacco criminale contro la città e il porto di Hodeida e l'isola di Kamaran, causando danni materiali e morali.

Ha aggiunto: La nostra difesa aerea, dopo la violazione del nostro spazio aereo, ha ingaggiato un gruppo di aerei nemici e ha impedito loro di commettere ulteriori crimini contro il nostro popolo.

Yahya Sari ha sottolineato: Abbiamo condotto due importanti operazioni militari, nel corso della prima delle quali gli impianti della società «Aramco» a Jizan sono stati presi di mira con decine di missili balistici e droni. Nel corso della seconda operazione, obiettivi sensibili legati ad «Aramco» a Yanbu sono stati colpiti con diversi missili e droni. Entrambe le operazioni hanno avuto successo e hanno inflitto colpi precisi e diretti al nemico.

Il portavoce delle forze armate yemenite ha dichiarato: Il continuo aumento delle tensioni mostra il grado di insistenza del nemico saudita nel proseguire il blocco contro il nostro popolo e violare la sovranità del nostro paese, e questo è inaccettabile, e il nostro popolo libero, credente e combattente risponderà con forza e in modo schiacciante.

Ha aggiunto: Siamo impegnati ad adempiere al nostro dovere nella difesa onorevole e responsabile del nostro paese e del nostro popolo, e il nemico criminale non troverà da noi altro che resistenza e confronto.