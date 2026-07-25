Zolqadr: I tiri mirati dei nostri combattenti continuano fino alla completa resa del nemico

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Mohammad Baqer Zolqadr, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, in un messaggio ha sottolineato: Ogni colonna di fumo nella regione significa che è stato colpito un centro militare, di sicurezza o finanziario degli Stati Uniti.

Ha aggiunto: I tiri continui e mirati dei nostri combattenti sono le fruste dell'ira del popolo iraniano sollevatosi, che si abbattono sul dorso del sistema di dominio, e continueranno, per grazia di Dio, fino alla completa resa del nemico e alla vendetta del sangue dei bambini oppressi di Minab, Lamerd e altri luoghi.