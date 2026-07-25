The Guardian rivela: maggiore precisione e potenza distruttiva dei missili iraniani nei recenti attacchi

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il giornale britannico «The Guardian» ha rivelato che l'Iran, durante il periodo di escalation delle tensioni in Medio Oriente, è riuscito a rafforzare la propria capacità di colpire basi americane e strutture critiche nella regione. Ciò è stato realizzato attraverso una combinazione di progressi tecnici nel programma missilistico, l'uso di immagini satellitari e l'adozione di tattiche militari ispirate all'esperienza russa nella guerra in Ucraina.

Dan Sabbagh, caporedattore per le questioni di difesa e sicurezza di questo giornale, ha sottolineato che i recenti attacchi iraniani mostrano un aumento del livello di precisione e potenza distruttiva; un aspetto che ha anche rivelato possibili punti deboli nei sistemi di difesa aerea statunitensi dispiegati nella regione.

Questo rapporto, citando l'attacco iraniano alla «base aerea di Muwaffaq as-Salti» in Giordania, scrive che l'attacco ha avuto successo nonostante la base fosse sotto la protezione del sistema avanzato di difesa antimissile statunitense noto come «THAAD». In questo attacco, 3 soldati americani sono stati uccisi.

Immagini satellitari pubblicate dai media iraniani mostrano che alcune strutture della base hanno subito danni; ciò ha spinto il Dipartimento della Difesa statunitense (Pentagono) a indagare sulle ragioni dell'incapacità del sistema difensivo di intercettare questo attacco.