Sardar Ibn al-Reza: Le forze armate del nostro paese sono pronte a rispondere a qualsiasi minaccia

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il sardar Seyyed Majid Ibn al-Reza, ministro ad interim della Difesa e del Supporto alle forze armate, ha scritto sulla sua pagina personale su uno dei social network: «Ogni giorno, i segni dell'erosione della capacità del nemico diventano più evidenti; ma la mano delle nostre forze armate, grazie all'industria della difesa del paese, è piena per rispondere a qualsiasi minaccia. Coloro che oggi cercano di comprare sicurezza e superiorità militare tramite importazioni capiranno presto che la tecnologia autoctona dell'Iran è superiore a qualsiasi sistema nella regione.»