Hezbollah: Il sostegno americano a Israele è il fattore principale della continuazione dell'aggressione nella regione

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando An-Nashra, Ibrahim al-Mousawi, rappresentante della fazione Hezbollah nel parlamento libanese, ha dichiarato che la protezione del territorio, della sovranità e dei cittadini è al centro delle responsabilità dello Stato, e l'incapacità dello Stato di assolvere a questo compito nei periodi passati è stata una delle ragioni che hanno costretto gli abitanti del Sud a sopportare il peso della difesa della propria terra.

Al-Mousawi, in una cerimonia commemorativa, ha reso omaggio all'istituzione militare, ai suoi ufficiali e al suo personale, e ha sottolineato che ciò che serve è la creazione di un esercito forte e la fornitura di risorse e volontà politica per consentirgli di svolgere il proprio dovere di protezione del paese e difesa dei suoi confini.

Ha criticato la politica americana nella regione e il sostegno di Washington a Israele, dichiarando che il governo statunitense è responsabile di una serie di guerre e conflitti nella regione, e il suo sostegno a Israele è il fattore chiave della continuazione dell'aggressione.

Ha aggiunto: «La pressione, le minacce e le campagne mediatiche non possono portare all'abbandono delle nostre scelte e dei nostri principi, e il confronto con il nemico non è limitato all'aspetto militare.»

Al-Mousawi, ricordando le tappe fondamentali del confronto con gli occupanti israeliani dagli anni '80, la liberazione del Libano meridionale nel 2000 e la guerra del luglio 2006, ha dichiarato che ogni fase di ritirata o sconfitta non significa la fine del conflitto.