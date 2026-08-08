L'operazione recente è stata condotta per neutralizzare il rifornimento militare dell'Arabia Saudita

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando il canale Al-Mayadeen, l'ufficio politico del movimento Ansarullah (Yemen) ha dichiarato: «L'operazione speciale recente delle forze armate del nostro paese è stata una misura preventiva per far fallire il rifornimento e la pianificazione militare dell'Arabia Saudita contro lo Yemen.»

In questo comunicato si afferma inoltre che le recenti mosse contro lo Yemen vengono effettuate nel quadro delle direttive saudite e con il sostegno e il finanziamento palesi di Riyad.

L'ufficio politico di Ansarullah ha sottolineato in conclusione che la politica della «fuga in avanti» e l'ignorare le richieste del popolo yemenita da parte dell'Arabia Saudita non avranno alcun risultato per Riyad.

La scorsa notte, le forze armate yemenite hanno preso di mira diversi centri di comando sauditi con attacchi missilistici e con droni, che, secondo l'ammissione del ministero della Difesa del governo yemenita in esilio, hanno causato la morte di 17 militari, tra cui diversi ufficiali.