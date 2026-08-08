Yemen: I militari sauditi saranno nel nostro mirino

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al-Masirah, Hazam al-Asad, membro dell'ufficio politico del movimento Ansarullah (Yemen), ha sottolineato: «Le forze aggressive dell'Arabia Saudita, le loro basi e i loro mercenari sul suolo yemenita saranno nel mirino delle nostre forze e non avranno alcuna sicurezza.»

Ha aggiunto: «Le operazioni delle forze armate yemenite vengono condotte nel quadro della difesa dei diritti legittimi del popolo di questo paese, della revoca del blocco e della difesa della sovranità.»

Al-Asad ha dichiarato: «Le forze armate yemenite sono costrette a combattere chiunque si erga contro il popolo yemenita. In questa battaglia, qualsiasi parte aggressiva, indipendentemente dalla nazionalità, sarà presa di mira.»

Ha detto: «L'Arabia Saudita ha una presenza militare nello Yemen e nella provincia di Marib, e gli Stati Uniti sostengono questa presenza. Washington, attraverso il suo ambasciatore e il comandante del Comando Centrale, in cooperazione con Riyad, ha tentato di stabilire basi saudite sul suolo yemenita e di reclutare takfiriti.»