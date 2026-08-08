Analista politico: L'opzione militare americana contro l'Iran è stata infruttuosa

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, Muhammad al-Sharqawi, professore di risoluzione dei conflitti internazionali e noto analista politico, ha sottolineato che l'opzione militare non è riuscita a raggiungere gli obiettivi che gli Stati Uniti cercavano nei confronti dell'Iran.

Ha aggiunto: «Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, è giunto alla conclusione che il solo uso della forza e del potere non può cambiare le realtà sul campo.»

Al-Sharqawi ha dichiarato: «L'accordo tra Teheran e Mascate potrebbe avere un effetto temporaneo sulla gestione di questa guerra e conflitto.»