Pakistan: Dobbiamo unirci contro Israele; La normalizzazione non porta alcun beneficio

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Khawaja Muhammad Asif, ministro della Difesa del Pakistan, in un'intervista ai media il giorno dopo la firma dell'accordo di difesa comune della Mecca con l'Arabia Saudita e la Turchia, ha sottolineato che il mondo islamico deve unirsi contro una minaccia comune, vale a dire il regime israeliano.
Ha dichiarato: «Le nazioni musulmane dovrebbero creare un'alleanza ampia con una struttura simile alla NATO. I paesi membri dovrebbero superare le loro differenze bilaterali per formare un blocco difensivo unificato. Le azioni di Israele richiedono una risposta unificata da parte delle nazioni islamiche. La normalizzazione delle relazioni con Israele non porta alcun beneficio alle nazioni musulmane. La solidarietà con la Palestina rimane una condizione fondamentale per la politica regionale islamica.»
Sull'India, ha anche dichiarato: «Elementi sostenuti dall'India che operano dall'Afghanistan dirigono attività terroristiche contro il Pakistan. I conflitti regionali in corso, incluso il recente scontro militare con l'India, richiedono un trattamento ufficiale piuttosto che dibattiti mediatici.»
Asif, facendo riferimento alla guerra contro l'Iran, ha anche sottolineato che le attuali tensioni nella regione evidenziano la necessità di una diplomazia collettiva islamica.
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