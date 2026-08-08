Turchia: L'accordo della Mecca non è contro l'Iran o qualsiasi altro paese

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando la CNN turca, Cevdet Yılmaz, vicepresidente del paese, ha dichiarato: «L'accordo di difesa firmato con l'Arabia Saudita e il Pakistan non è contro l'Iran.»

Ha aggiunto: «Questo accordo non è contro l'Iran o qualsiasi altro paese, ma è stato firmato con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza regionale, la difesa comune e la deterrenza.»

Va notato che Mohammed bin Salman, principe ereditario dell'Arabia Saudita, Recep Tayyip Erdoğan, presidente della Turchia, e Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, venerdì 16 Mordad 1405 (7 agosto 2026) hanno firmato l'accordo di difesa comune che hanno chiamato il «Patto della Mecca».

Recep Tayyip Erdoğan, presidente della Turchia, ha anche dichiarato: «L'accordo di difesa comune con il Pakistan e l'Arabia Saudita rafforza la cooperazione in materia di sicurezza e difesa e lo sviluppo delle industrie della difesa. Questo accordo di difesa comune non è mirato contro alcun paese ed è aperto alla partecipazione di paesi che mirano a raggiungere la stabilità nella nostra regione.»